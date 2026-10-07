Silahlı saldırıda şehit olan polis için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silahlı saldırıda şehit olan polis için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silahlı saldırıda şehit olan polis için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara’da durdurduğu araçtaki zanlının silahlı saldırısı nedeniyle şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da durdurduğu araçtaki zanlının silahlı saldırısı nedeniyle şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi.

Pursaklar ilçesi Karacaören Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, polis memuru Ahmet Türkoğlu, kontrol için durduğu araçta bulunan Yusuf Eray Tekalan'ın silahlı saldırısına uğramıştı. Hastaneye kaldırılan Türkoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, aynı silahla intihar girişiminde bulunun Tekalan ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Araçta bulunan ve olayın ardından kaçan Tekalan'ın arkadaşları Yasin Aydaş ve Arif Aydaş ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şehit polis Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan tören, Türkoğlu'nun özgeçmişinin okunması, Kura'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla devam etti. Törende İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, emniyet ve jandarma personeli ile şehidin ailesi ve yakınları yer aldı.

Törenin ardından Türkoğlu'nun naaşı memleketi Çubuk'a götürüldü. Şehit polis için ilçede ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve naaşı Ağılcık Köyü Mezarlığında defnedilecek.

Kaynak: İHA
Ahmet TürkoğluGüvenlik3. SayfaAnkaraPolisSon Dakika

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Protestolarda kaydedildi Bu görüntü Hindistan’ı ayağa kaldırdı Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy’a “Abla“ dedi Ünlü sanatçının cevabı olay oldu Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a "Abla" dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:43
Greenwood için “Mutsuz“ diyorlardı Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:24:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Silahlı saldırıda şehit olan polis için Ankara Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei