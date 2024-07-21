Şile'de denizde boğulan 2 kişiden birinin cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şile'de denizde boğulan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

İstanbul Şile ilçesinde yüzmek için denize giren 4 arkadaştan ikisi aşırı dalgalar nedeniyle gözden kayboldu. Cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan bir kişi hastaneye kaldırılırken, diğer kişinin cesedi denizden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

21.07.2024 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şile'de denizde boğulan 2 kişiden birinin cesedi bulundu

İSTANBUL - Şile'de yüzmek için denize giren iki kişi boğuldu. Boğulan iki kişiden biri kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, yüzmeye giren diğer kişinin cesedi bulundu.

Olay, İstanbul Şile ilçesi Doğancılar plajında öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 4 arkadaş yüzmek için denize girdi. Aşırı dalgalar nedeniyle 4 arkadaştan ikisi fazla açılmaları nedeniyle gözden kayboldu. Durumun cankurtaran ekiplerine bildirilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren iki arkadaştan biri çıkarıldı. Cankurtaranlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, sahil güvenlik, Kıyı Emniyetine ait ekipler ve arama kurtarma dalgıçları sevk edildi. Denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Denizde kaybolan diğer kişiyi arama kurtarma çalışmaları başladı. Yaklaşık 4 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahısın cansız bedeni bulundu. Karaya çıkarılan cansız beden sağlık ekipleri tarafından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Yusuf Can Yılmaz, "biz denize gelmiştik. İki tane arkadaşımız akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi yaşadı. Bir arkadaşımızı kurtardılar. Diğerini arama kurtarma ekipleri çalışıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Cankurtaran, İnceleme, İstanbul, Şile, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şile'de denizde boğulan 2 kişiden birinin cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris’i destekleyecek Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek
20:51 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
19:18 İsrailli Bakan Katz’ın skandal paylaşımına Türkiye’den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına Türkiye'den sert tepki: Filistin halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
18:52 Özgür Özel’e Feyzioğlu’ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
19:59 Nevşehir Vali Yardımcısı’nın yeğenleri denizde boğuldu Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
18:19 İstanbul’da baba dehşeti Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı İstanbul'da baba dehşeti! Tartıştığı eşi ve çocuklarını bıçakladı
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 21:48:00. #1.13#
SON DAKİKA: Şile'de denizde boğulan 2 kişiden birinin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement