Şile'de İBB Kumanyası Zehirlenmelere Yol Açtı, 51 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Şile'de İBB Kumanyası Zehirlenmelere Yol Açtı, 51 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Şile'de öğrencilere dağıtılan kumanyadan sonra 51 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili veliler tepki gösterdi. Gıda güvenliği ile ilgili endişeler gündeme geldi.

25.12.2024 20:49
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Şile'de 51 öğrenci İBB'nin dağıttığı kumanyadan hastanelik oldu

Çocuğu zehirlenen veli: "Hesabını kim verecek"

İSTANBUL - Şile'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir araçtan öğrencilere dağıtılan kumanya sonrası 51 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede konuşan bir veli, "Çocuğumun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" dedi.

Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde İBB'ye bağlı bir araçtan çocuklara sandviç, kek, süt, elma ve su içeren kumanyalar dağıtıldı. Kumanyaları yiyen 51 öğrenci zehirlenerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede konuya ilişkin konuşan bir veli, "çocuğumu alıp getirdim. Çocuğun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" şeklinde konuştu.

"Böyle bir şey olmaması lazım"

Çocuğu zehirlenen veli Eşref Demir, "Öğretmen aradı büyükşehir belediyesi tarafından sandviç dağıtılmış. Zehirlenme oldu. Sütten mi oldu, tarihi geçmiş sandviçten mi yoksa peynirden mi çocuklara vermişler çocuklarda zehirlenmiş. Böyle bir şey olmaması lazım. Madem tarihi geçti çocuklara dağıtılmamalı. 40 taneden fazla çocuk acilde. Çocuğumun öğretmeni telefon açtı yarısını ambulansla götürmüşler. Bende çocuğumu alıp getirdim. Çocuğun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı.

"Biraz midem bulanmaya başladı ve karnım ağrıdı"

Yediklerinden zehirlenen öğrenci, "Ben sandviç yedim. Süt, kek ve su vardı. Ben sadece kek ve sandviç yedim ve süt içtim. Biraz midem bulanmaya başladı ve karnım ağrıdı. Sonra utandım ambulans gelince söylemeye. 7. Derste babamı aradım ve geldim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şile'de İBB Kumanyası Zehirlenmelere Yol Açtı, 51 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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