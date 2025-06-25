Şile\'de Park Halindeki Araçta Ceset Bulundu

Şile'de park halindeki otomobilin içerisinde erkek cesedi bulundu.
Şile Çavuş Mahallesi'nde iddiaya göre, 3 gündür devam eden kötü kokunun park halindeki bir araçtan geldiğini fark eden mahalle sakinleri ve muhtar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ceset olduğunu tespit etti. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından şahsın cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şile Çavuş Mahallesi Muhtarı Hüseyin Genç, "Leş kokusu geliyordu. Arabanın içerisinde ceset olduğunu fark ettim ve hemen polise bildirdim" dedi. - İSTANBUL
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