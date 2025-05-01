Şile'de Restoran Yangını: Can Kaybı Yok - Son Dakika
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Şile'de Restoran Yangını: Can Kaybı Yok

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Şile'de bir gözlemeci restoranda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

01.05.2025 04:50
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Şile'de restoran alev alev yandı

Gözlemeci olarak işletilen restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü

İSTANBUL - Şile'de gözlemeci olarak faaliyet gösteren bir restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın neticesinde işletmede büyük çapta maddi hasar oluşurken yangında can kaybı olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Şile yolu Üvezli mevkiinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen nedenle gözlemeci olarak faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun çalışmalar sonucunda kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenilirken dumandan etkilenen 2 vatandaş ve bir itfaiye eri hafif hastaneye kaldırıldı. Yangının meydana geldiği restoranda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangın yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan Fuat Aytemiz, "Allah'a şükür tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun itfaiyemiz, jandarmamız hepsi buradalar. Gereği yapılıyor şu anda. Şu anda nedeni belli değil, bakıyorlar. Burası gözlemeci. Biz burada gözleme işi yapıyoruz. Yangın en altta dükkandan başlamış. Burada Erkan diye bir arkadaşımız var, gece burada kalıyorlar. O fark etmiş Allah'tan. Ben evdeydim, komşular aradı, geldik. Çok şükür bir şey yok şu anda, müdahale ediyorlar." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şile'de Restoran Yangını: Can Kaybı Yok - Son Dakika

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