Şile'de Tehdit ve Zorla Sözleşme İddiası - Son Dakika
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Şile'de Tehdit ve Zorla Sözleşme İddiası

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Gayrimenkul sahibi A. K., borç nedeniyle zorla sözleşme imzalatıldığını ve tehdit edildiğini açıkladı.

15.01.2025 14:25
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Şile'de borç anlaşmazlığı: Zorla sözleşme imzalatıp tehdit ettiler

İSTANBUL - Şile'de gayrimenkul alım satımı yapan ve işletme sahibi olan A. K.'a, bir dönem beraber iş yaptığı şahıslar tarafından 'bize borcun var' denerek sözleşme imzalatıldı. Sözleşmeyi baskı altında korktuğu için imzaladığını ve şahısların kendisinden 100 milyon TL istediğini belirten Kaçmaz, şahısların kendisini tehdit ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Şahısların A. K.'nın villasının bahçesine girdiği ve evin içine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şile'de gayrimenkul alım satımı yapan ve restoran sahibi olan A. K., iddiaya göre yaklaşık 5 senedir tanıştığı İ.K. ile çeşitli gayrimenkul alım satım işlerinde beraber çalıştı. Fakat iddiaya göre İ.K., A. K. ile yaptıkları bir iş sonucu Kaçmaz'ın kendisine borcu olmamasına rağmen borcunun olduğunu söyleyerek kendisinden ödeme talep etti. Geçtiğimiz Ekim ayında ise İ.K. beraberinde yaklaşık 15 kişi ile beraber Kaçmaz'ın sahibi olduğu kafeye 3 gün art arda giderek Kaçmaz'a 100 milyon TL'lik sözleşme imzalattı. Ayrıca İ.K., sözleşmede belirtilmemesine rağmen Kaçmaz'dan taşınmaz da talep etti. İddiaya göre İ.K. ile beraberindeki yaklaşık 10 kişi, Kaçmaz'ın ailesiyle beraber kaldığı Şile'de bulunan villanın bahçesine 18 Kasım tarihinde girdi. Şahıslar ayrıca evin içine de girmeye çalıştı. Kaçmaz, eşini ve çocuklarını bu olaydan 3 saat önce evden çıkararak şahıslardan kurtarmış oldu. İ.K. ile beraberindekiler ayrıca A. K.'nın sahibi olduğu Şile'de bulunan restorana gidip çalışanlara 'burayı kapatacaksınız' diyerek tehditlerde bulundu. Kendisine yapılan baskılar nedeniyle başına bir şey gelmesinden korktuğu için sözleşmeyi imzaladığını ve bugüne kadar şahıslar tarafından tehdit edildiğini belirten Kaçmaz, 100 milyon TL'yi ödeyebilecek durumunun olmadığını söyledi. Bu süreçte zarar görmemesi için eşini ve çocuklarını yurtdışına çıkaran Kaçmaz, savcılığa giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.

A. K., "Ben bir müteahhide kat karşılığı yer vermiştim. Bu müteahhit zaman içerisinde batmış ve bu şahıslara binanın yarısını vermiş. Bunlar benim binama komşu olarak geldiler. Binanın en alt katına da ofis yaptılar. Bunlar benim gayrimenkulle uğraştığımı bildiği için yanıma yanaştılar. Ben bunlara getirisi olan iş yaptım. En başta düzgün yaklaştılar. Hiç borcum olmamasına rağmen adamlarıyla dükkanıma gelerek bana sözleşme imzalattılar. 3, 4 gün dükkanıma geldiler. Ben bunlardan kurtulmak için sözleşmeyi imzaladım. Sözleşmeye 2 yıl vade koymalarına rağmen 3 - 4 gün sonra başka bir taşınmaz daha istediler. Zaten 5 - 6 yıldır ben bunlardan maddi manevi olarak yakamı kurtaramadım. 15 kişiyle restoranıma girip 'bu dükkanı kapatacaksınız' dediler. Emlak ofisi olan iş yerlerime giriyorlar. En son evime 15 adamıyla giriyorlar. Kapıları bacaları zorluyorlar. Ben ailemi evden 3 saat farkla kaçırdım. Halka 'bunun bize borcu var bizi dolandırıp kaçtı' diyerek insanları korkuyla ikna etmeye çalışıyorlar. Benim bir iş arkadaşımla temas kuruyorlar ve 'sen bununla iş yapmışsın bize bu kadar para vereceksin' diyorlar. Benim ofisimi ve evimi bastığı için bu şahıs tutuklanıyor. Çetenin geri kalanı bu iş arkadaşımın ofisine giderek veya onu çağırarak 70 bin Dolar para tahsil ediyorlar. 70 bin Doları veren şahıs çocuklarının başına bir şey gelmesin diye şikayetçi olamıyor. Benden 100 milyon lira istiyorlar. Bende ne böyle bir para var ne de ödeyecek güç var" dedi.

Şile\'de Tehdit ve Zorla Sözleşme İddiası
Kaynak: İHA

3-sayfa, Hukuk, Emlak, Şile, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şile'de Tehdit ve Zorla Sözleşme İddiası - Son Dakika

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