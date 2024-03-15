Şile Limanı'nda Denize Düşen Otomobil Vinç Yardımıyla Çıkarıldı - Son Dakika
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Şile Limanı'nda Denize Düşen Otomobil Vinç Yardımıyla Çıkarıldı

Şile Limanı\'nda Denize Düşen Otomobil Vinç Yardımıyla Çıkarıldı

Şile Limanı'nda dün gece meydana gelen olayda, bir otomobil denize düştü. Olayı fark eden bir vatandaşın haber vermesi üzerine araç içerisinde bulunan 2 kişi kurtarıldı. Sabah saatlerinde vinç ve dalış ekiplerinin yardımıyla otomobil sudan çıkarıldı. Kurtarılan kişilerin durumu iyi.

15.03.2024 13:18  Güncelleme: 13:21
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Şile Limanı'nda denize düşen otomobil vinç yardımıyla çıkartıldı. Araç içerisindeki 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Şile Limanı'nda dün gece meydana gelen olayda, 06 DTY 05 plakalı Volkswagen marka bir araç denize düştü. Otomobilin denize düştüğünü fark eden bir vatandaş 112 ekiplerine haber verildi.

Sahilde olayı gören bir vatandaş denize girerek araç içerisinde bulunan iki kişiyi kurtardı. Araç, sabah saatlerinde vinç ile dalış ekiplerinin de yardımıyla sudan çıkarıldı. Denizden çıkartılan 2 kişinin durumu iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şile Limanı'nda Denize Düşen Otomobil Vinç Yardımıyla Çıkarıldı - Son Dakika

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