Şili'de sel: 13 ölü, 7 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şili'de sel: 13 ölü, 7 kayıp

22.07.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Amerika ülkesi Şili'de günlerdir süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu. Binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, 87 bin kişi elektriksiz kaldı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 13 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kayboldu.

Güney Amerika ülkesi Şili'de günlerdir süren şiddetli yağışlar ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken, sulara kapılan 7 kişi kayboldu.

Şili Acil Durum Ofisi (Senapred) Başkanı Alicia Cebrian, "Son birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle su yolları, dereler ve nehir kıyıları zayıfladı; bazılarında su seviyelerinin yükselme riski hala devam ediyor" dedi. Cebrian, can kayıplarına ek olarak 2 bin 281 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 81 evin yıkıldığını, 2 bin 761 evin ağır hasar gördüğünü ve 87 bin kişinin hala elektriksiz olduğunu belirtti. Dört bölgedeki çeşitli belediyelerde okullarda eğitime ara verildi.

İçişleri Bakanı Claudio Alvarado ise hükümetin elektrik hizmetinin yeniden sağlanmasındaki gecikmeler nedeniyle elektrik dağıtım şirketleri hakkında yaptırım süreci başlatmayı planladığını söyledi. - SANTİAGO

Kaynak: İHA

Güney Amerika, 3. Sayfa, Dünya, Şili, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şili'de sel: 13 ölü, 7 kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:59
6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı
6 yaşındaki çocuğu ayı saldırısından köpeği kurtardı
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:25:28. #7.12#
SON DAKİKA: Şili'de sel: 13 ölü, 7 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.