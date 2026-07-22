Şili'de sel: 13 ölü, 7 kayıp

Güney Amerika ülkesi Şili'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlarda 13 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kayboldu.

Güney Amerika ülkesi Şili'de günlerdir süren şiddetli yağışlar ülkenin birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin orta ve güney kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken, sulara kapılan 7 kişi kayboldu.

Şili Acil Durum Ofisi (Senapred) Başkanı Alicia Cebrian, "Son birkaç gündür etkili olan yağışlar nedeniyle su yolları, dereler ve nehir kıyıları zayıfladı; bazılarında su seviyelerinin yükselme riski hala devam ediyor" dedi. Cebrian, can kayıplarına ek olarak 2 bin 281 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 81 evin yıkıldığını, 2 bin 761 evin ağır hasar gördüğünü ve 87 bin kişinin hala elektriksiz olduğunu belirtti. Dört bölgedeki çeşitli belediyelerde okullarda eğitime ara verildi.

İçişleri Bakanı Claudio Alvarado ise hükümetin elektrik hizmetinin yeniden sağlanmasındaki gecikmeler nedeniyle elektrik dağıtım şirketleri hakkında yaptırım süreci başlatmayı planladığını söyledi. - SANTİAGO