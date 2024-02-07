Şili\'deki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 131\'e Yükseldi

Şili'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.
Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde Cuma gününden bu yana devam eden orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Şili Yasal Sağlık Servisi'nden (SML) yapılan açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e yükseldiği bildirildi. Ölenlerden 35'inin kimliğinin tespit edilebildiği, 8 kişinin cenazesinin ailelerine teslim edildiği aktarıldı. Valparaiso bölgesinin farklı noktalarında şu ana kadar 9 bin 700 hektardan fazla alan küle dönerken, 300'den fazla kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
Valparaiso'daki yangınların, Şili'de 2010'daki depremden bu yana yaşanan "en ölümcül felaket" olduğu belirtiliyor.
Öte yandan yangınlar cuma günü Latin müzik festivaliyle tanınan turistik Vina del Mar'ın dağlık bölgesinde başlamış, kuru hava ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla diğer bölgelere yayılmıştı. - SANTİAGO
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