Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Silifke Belediyesi\'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi
22.06.2026 11:08  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve 19 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler 'suç örgütü', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte 19 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları E.E.D., Ş.Y. ve Özel Kalem Müdürü E.S. ile birlikte E.G., O.Y., Ş.S.D., T.O., F.Ö., B.A.B., S.O., E.Y., H.D.S., A.A.U., B.T., E.T.T., V.T., M.D.T. ve E.F.K, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Silifke Adliyesi'ne getirildi.

Sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmanın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Silifke Belediyesi, Mustafa Turgut, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Silifke, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu

11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
10:38
Süleyman Yağcı’dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:22
Ülke tarihinde bir ilk Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 12:03:07. #7.12#
SON DAKİKA: Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.