Silifke Belediyesi\'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte 19 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları E.E.D., Ş.Y. ve Özel Kalem Müdürü E.S. ile birlikte E.G., O.Y., Ş.S.D., T.O., F.Ö., B.A.B., S.O., E.Y., H.D.S., A.A.U., B.T., E.T.T., V.T., M.D.T. ve E.F.K, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Silifke Adliyesi'ne getirildi.

Sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturmanın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlamaları kapsamında çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. - MERSİN