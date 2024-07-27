Silifke'de çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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Silifke'de çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, 3 dönüm alanı etkiledi. İtfaiye ekipleri, 3 arazöz, 2 su tankı ve bir helikopterle yangına müdahale etti. Alevler, ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

27.07.2024 17:11
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Mersin'in Silifke ilçesinde bir bahçede çıkan yangında 3 dönüm zarar gördü, karadan ve havadan müdahale ile alevler ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bir bahçede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye, 3 arazöz, 2 su tankı ve bir helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

Ormana sıçramadan söndürülen ancak 3 dönüm alanın zara gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silifke'de çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

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