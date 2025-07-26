Silifke'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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Silifke'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

26.07.2025 08:44
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Mersin'in Silifke ilçesinde sabah erken saatlerde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı çıkan orman yangınına gün doğumuyla havadan da müdahale başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçederesi ve Çadırlı Mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye jandarma ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekipler karanlıkta bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına gün doğumuyla havadan da destek geldi. Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Jandarma ekiplerinin uyarısıyla Arazözlü orman işçilerinin sabaha karşı erken müdahalesiyle Çadırlı Mahallesi'ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi.

Bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silifke'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale - Son Dakika

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