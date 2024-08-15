Silifke'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Silifke'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Silifke\'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 4 ayrı orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyncu mahallelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangınları kısa sürede kontrol altına aldı.

15.08.2024 16:16
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Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda 4 ayrı noktada çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı, Çadırlı, Mukaddem ve Bolacalıkoyncu mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgelerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözler yönlendirildi. Eş zamanlı çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale eden ekipler, büyümeden kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Bölge genelinde havadan yangın gözetlemesi yapan insansız hava araçları sayesinde yangınların kısa sürede belirlenip söndürülmesinde etkili olduğu belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silifke'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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