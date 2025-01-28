Silifke'de Otomobil Kazası: İki Ölü - Son Dakika
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Silifke'de Otomobil Kazası: İki Ölü

Silifke\'de Otomobil Kazası: İki Ölü

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

28.01.2025 09:13
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Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki 07 BHA 429 plakalı otomobil, hastane kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ali K. (24) ile Beyza B.'ye (22) çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 yaralı da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü de gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silifke'de Otomobil Kazası: İki Ölü - Son Dakika

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