Mersin’de kaza sonrası araçlar alev aldı, yangın ormana sıçradı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde iki tır ve bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlarda çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevler ekipler havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Kaza, Silifke ilçesi Evkaf Çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama nedeniyle iki tır ve bir kamyonetin karıştığı kaza sonrası bir tır ile kamyonet alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve belediyeye ait araçlarla havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Silifke-Mut yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım tali yollardan sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.