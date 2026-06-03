Silifke'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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Silifke'de Trafik Kazası: 2 Ölü

Silifke\'de Trafik Kazası: 2 Ölü
03.06.2026 18:08
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Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-400 Karayolunun Ulugöz mevkiinde meydana geldi. P.K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Kuddusi Uğuz yönetimindeki 33 KFN 15 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kuddusi Uğuz ile motosiklette yolcu olarak bulunan kızı Feyza Nur Uğuz yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 21 yaşındaki Feyza Nur Uğuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kuddusi Uğuz ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Baba da yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Kuddusi Uğuz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de Trafik Kazası: 2 Ölü - Son Dakika

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