Silifke'de uyuşturucu operasyonu: Şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Silifke'de uyuşturucu operasyonu: Şüpheli yakalandı

Silifke\'de uyuşturucu operasyonu: Şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu haplar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya teslim edildi.

06.05.2024 08:39
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Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri bir şüpheliyi çeşitli uyuşturucu maddeler ile yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliyi takibe alan jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken adresinde 155 gram kubar esrar, 35 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde, 9 gram metamfetamin, 195 adet uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 25 bin 500 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silifke'de uyuşturucu operasyonu: Şüpheli yakalandı - Son Dakika

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