Silivri açıklarında 2 gemi çarpıştı; batan geminin 10 kişilik mürettebatı için arama sürüyor

Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli 2 geminin kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Sahilde kurulan kriz masasında ise kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.

Silivri açıklarının 18 mil açığında yaşanan kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi 8 dakika içerisinde batarken, içinde bulunan 10 kişilik mürettebatı aramak için çalışmalar 3'üncü gününde de devam ediyor.

Silivri'ye yaklaşık 2 kilometre açığa çekilen ve bilirkişi incelemesi yapılan Alsu isimli gemide ise incelemelerin devam ettiği öğrenildi.