Silivri açıklarında batan gemi mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında batan gemi mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor

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İstanbul Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu gemilerinin çarpışması sonucu batan gemide kaybolan 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Sahildeki kriz masasında kayıp ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

İstanbul Silivri açıklarında Alsu ve Tuğberk İmamoğlu isimli iki geminin çarpışması ardından kaybolan 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 7'nci gününde devam ediyor. Sahilde kurulan kriz masasında kayıp ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Silivri Marmara Denizi'nde 18 mil açıklarda yaşanan kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Kazada Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 8 dakikada batarken, içinde bulunan 10 kişilik mürettebat ise kaybolmuştu. Kaybolan gemi mürettebatını aramak için havadan ve denizden yapılan çalışmalar 7'nci gününde de devam ediyor. Ailelerin ise alandaki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri açıklarında batan gemi mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında batan gemi mürettebatını arama çalışmaları 7'nci gününde sürüyor - Son Dakika
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