Silivri açıklarında bulunan erkek cesedi, batan geminin mürettebatından olabilir - Son Dakika
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Silivri açıklarında bulunan erkek cesedi, batan geminin mürettebatından olabilir

Silivri açıklarında bulunan erkek cesedi, batan geminin mürettebatından olabilir
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Silivri açıklarında ulaşılan kimliği belirlenemeyen erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Başsavcılık, cansız bedenin 2 Eylül 2026'da Marmara Denizi'nde batan Tugberk İmamoğlu gemisinin kayıp mürettebatından birine ait olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını açıkladı.

Silivri açıklarından bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olay, öğle saatlerinde Silivri açıklarında meydana geldi. Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen ceset, ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi. Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Konu ile ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi'nde ticari faaliyette bulunan M/T Alsu ile Tugberk İmamoğlu isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan Tugberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmıştır. Cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevki sağlanmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Marmara Denizi, 3. Sayfa, Olaylar, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri açıklarında bulunan erkek cesedi, batan geminin mürettebatından olabilir - Son Dakika

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