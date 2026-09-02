Silivri açıklarında çarpışan gemilerde 10 personelden hâlâ haber alınamıyor, arama sürüyor

İstanbul Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu irtibat kesilen 10 personeli arama çalışması devam ediyor. Geminin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

İlk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi. Personeli arama çalışması devam ederken, çarpışan gemilerin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.