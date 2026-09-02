Silivri açıklarında çarpışan gemilerde 10 personelden hâlâ haber alınamıyor, arama sürüyor - Son Dakika
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Silivri açıklarında çarpışan gemilerde 10 personelden hâlâ haber alınamıyor, arama sürüyor

Silivri açıklarında çarpışan gemilerde 10 personelden hâlâ haber alınamıyor, arama sürüyor
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İstanbul Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemideki 10 personelle irtibat kesildi. İlk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür hasar bulunmazken, kayıp personeli arama çalışmaları devam ediyor ve olay yerindeki ilk fotoğraflar ortaya çıktı.

İstanbul Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu irtibat kesilen 10 personeli arama çalışması devam ediyor. Geminin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

İlk incelemelerde ALSU isimli gemide gözle görülür bir hasar bulunmadığı tespit edildi. Ancak TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemide bulunan 10 personelle henüz irtibat kurulamadığı öğrenildi. Personeli arama çalışması devam ederken, çarpışan gemilerin bölgedeki ilk fotoğrafları ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, İstanbul, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri açıklarında çarpışan gemilerde 10 personelden hâlâ haber alınamıyor, arama sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri açıklarında çarpışan gemilerde 10 personelden hâlâ haber alınamıyor, arama sürüyor - Son Dakika
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