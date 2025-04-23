Silivri'de bir okulda 23 Nisan gösterisi yapan çocuklar depreme yakalandı. Panik anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda çocuklar, 23 Nisan gösterisi yapmak için toplandı. Gösteri sırasında 6,2'lik deprem yaşandı. Deprem paniği yaşayan öğrenciler, kaçışmaya başladı. O anlar bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Silivri'de 23 Nisan Gösterisinde Deprem Paniği - Son Dakika
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