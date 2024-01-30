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Silivri'de Altınorak Sitesi'ni yine su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika
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Silivri'de Altınorak Sitesi'ni yine su bastı, yollar göle döndü

Silivri'de bulunan Altınorak Sitesi, 2 ay aradan sonra yeniden dere taşması sonucu su altında kaldı. Yollar göle dönerken, evlerin bahçeleri de suyla dolarken, bölgede yapılan hidrolik proje iptali nedeniyle su basması yaşandığı öğrenildi. Belediye ekipleri müdahale etmek için vidanjörler gönderirken, su basmasını engellemek amacıyla yapılan kanal projesinin ise ertelendiği belirtildi.

Silivri\'de Altınorak Sitesi\'ni yine su bastı, yollar göle döndü
30.01.2024 - 16:33,
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Silivri'de Altınorak Sitesi'ni yine su bastı, yollar göle döndü

Göle dönen ara sokaklar ve villaların çevresi drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - Silivri'de bulunan Altınorak Sitesi'ni 2 ay aradan sonra yeniden dere taşması sonucu su bastı. Göle dönen yollar drone ile havadan da görüntülenirken 2 yıl önce İSKİ tarafından bölgede dere için hidrolik projesi iptal edildiği için olduğu ancak faaliyete geçirilmediği öğrenildi.

Silivri'de 29 Kasım 2023 tarihinde Kula Deresi'nin taşması sonucu su basan Altınorak Sitesi'ni 2 ay sonra bir kez daha su bastı. Yollar göle dönerken bölgede çoğu yazlık olarak kullanılan evlerin bahçeleri de su doldu. Birçok vatandaşın evlerini su basmaması için kapı önlerine kum torbaları ile tedbir aldıkları görüldü. Belediye ekipleri bölgeye çok sayıda vidanjör gönderdi. Ara sokaklarda akan sular ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan bölgede su basmasını engellemek amacıyla 2 yıl önce İSKİ tarafından Çamurlu Deresi Hidrolik Projesi iptal edildiği öğrenildi.

Bölgede oturan bir vatandaş duruma tepki göstererek, "Belediye dereleri ıslah etmediği için bu durum devam ediyor. Seçimlerden dolayı belki yaparlar diye düşünüyoruz. Belediye çalışmadığı ve ıslah etmediği için su basması olmaz diye düşünüyorum. Dereleri ıslah etmediler.Temizlik yapılıyor sadece başka bir şey yok" dedi.

"Buraya kanal yapacaklardı ertelendi"

Durumla ilgili konuşan Raci Görür isimli bir diğer vatandaş ise, " Buranın kaderi gibi gözüküyor ama aslında değil. Buraya kanal yapacaklardı ama neden dolayı ertelendi şimdi de seçim zamanı galiba hiç yapmayacaklar öyle görülüyor. Bazı evlerde sorun var. 2 alttaki evin bahçesine su bastı. Burada çalışıyorlar ama bir hayli kurtardılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Altınorak Sitesi'ni yine su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika


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