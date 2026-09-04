Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri TCG Akın tarafından tespit edildi

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül tarihinde 2 ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve personeli arama çalışmaları devam ediyor. İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor.