Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri TCG Akın tarafından tespit edildi
Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül'de iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın kurtarma gemisi tarafından tespit edildi. Gemi ve personel için arama kurtarma çalışmaları koordineli şekilde sürüyor.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında, 2 Eylül tarihinde 2 ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi ve personeli arama çalışmaları devam ediyor. İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti. Çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri TCG Akın tarafından tespit edildi - Son Dakika
Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Sizin düşünceleriniz neler ?