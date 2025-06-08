Silivri'de Cankurtaran ve Gençler Arasında Kavga

Silivri'de cankurtaran ve alkollü gençler arasındaki kavga kamerada

İSTANBUL - Silivri Semizkum Plajı'nda cankurtaran ve alkollü gençler arasında kavga çıktı. Olay jandarmanın müdahalesinin ardından son bulurken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Semizkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cankurtaranlar plajda alkol kullanan gençleri uyarınca aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavga esnasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın müdahalesinin ardından kavga son buldu. Öte yandan, kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.