Silivri\'de İki Tarla Yangını

İstanbul Silivri'de iki ayrı tarlada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tarlaların yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Silivri ilçesine bağlı Çeltik ve Yolçatı mahalleleri sınırında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle arpa tarlasından alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Silivri Selimpaşa'da bir buğday tarlasında da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL