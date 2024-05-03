Silivri'de kan donduran cinayet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Silivri'de kan donduran cinayet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Silivri'de bir şahıs, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından önce kendini daha sonra babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şahıs, evin arkasında bulunan bir barakada yakalandı.

03.05.2024 18:56  Güncelleme: 19:01
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Silivri'de kan donduran cinayet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Önce kendini ardından babasını bıçakladı

İSTANBUL - Silivri'de babasıyla tartışan 22 yaşındaki şahıs önce kendini daha sonra babasını boğazından bıçakladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan şahıs, evin arkasında bulunan bir barakada bulundu.

Olay sabah saatlerinde Silivri Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde evde babası Selamet Kanat ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan 22 yaşındaki Oğuzhan Kanat kendisine bıçakla zarar verdikten sonra babasını boğazından bıçakladı. Olay sonrası Oğuzhan Kanat evden kaçtı. Anne ve kız kardeş ise işten eve döndüklerinde baba Selamet Kanat'ı evde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında Baba Selamet Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında evden kaçan Oğuzhan Kanat, Silivri Jandarma ekipleri tarafından yaralı halde evin arkasında bulunan bir barakada buldu. Kanat, ekipler tarafından hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Baba, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de kan donduran cinayet: Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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