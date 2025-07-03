Silivri'de Orman Yangını: Mangaldan Çıktı, Bir Kişi Gözaltında - Son Dakika
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Silivri'de Orman Yangını: Mangaldan Çıktı, Bir Kişi Gözaltında

Silivri\'de Orman Yangını: Mangaldan Çıktı, Bir Kişi Gözaltında
03.07.2025 18:42  Güncelleme: 18:54
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İstanbul'un Silivri ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Vali Davut Gül, yangının bir kişinin mangal yapması sonucu çıktığını ve şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarfediliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Gül, bir kişinin mangal yaptığı sırada yangının çalılık alandan ormana sıçradığını ve şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çalılık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle tarım ve ormanlık alanlara yayıldı. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevleri kontrol altında almakta zorlanan ekipler havadan müdahale istedi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle müdahale etti. Ekipleri, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasının önüne geçildiği öğrenilirken, helikopterler de çalışmalara katılıyor.

"Mangal yaparken, rüzgarın etkisiyle kuru otlar tutuşuyor"

Yangının söndürme çalışmaları yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül, açıklamalarda bulundu.

Bir kişinin bahçesinde mangal yaparken alevlerin çalılık alana sıçradığını ve yangının büyüdüğünü söyleyen Gül, "Evet maalesef Silivri'de bu yangın çıktı. Bir hemşerimiz bahçesinde mangal yaparken, rüzgarın etkisiyle kuru otlar tutuşuyor. Onun neticesinde de gördüğünüz bu tablo ortaya çıkıyor. Olayın ilk anından itibaren Tarım Bakanımız başta olmak üzere, bakanlık tüm teşkilatı konuyu organize ettiler. Hava araçları, gördüğünüz gibi uçaklarımız, helikopterimiz müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğümüzün koordinasyonunda itfaiyenin, ilçe belediyesinin, jandarmanın, emniyetin, kamu kurum ve kuruluşlarının daha da önemlisi gönüllülerin desteği ile yangına müdahale ediliyor. Gördüğünüz gibi hemşerilerimiz traktörlerini alarak, iş makinelerini alarak, burada bu yangın söndürmeye destek veriyorlar, onlara ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Olayla ilişkin büyük zararların olduğu ve bir kişini gözaltına alındığını belirten Vali Gül, "Hep birlikte yangını söndürmeye gayret edeceğiz. Şu an itibariyle bir yaralımız yok. Yangının sıçrama ihtimali olan evleri, yerleşim yerlerini boşaltma işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Gündüz gözü ile olduğu için vatandaşlar, bu anlamda yangının çıktığını gördüler, biliyorlar. Duyurularımıza devam ediyoruz, olay mahallinde arkadaşlarımızla birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Olayda çok büyük zararlar olduğu için, gözaltı işlemi ve diğer süreçler devam ediyor" dedi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de Orman Yangını: Mangaldan Çıktı, Bir Kişi Gözaltında - Son Dakika

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