Silivri\'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

İstanbul Silivri'de park halindeki otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, 4 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Silivri Yeni Mahalle Selcan Sokak'ta meydana geldi. Motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL