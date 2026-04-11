Silivri\'de Trafik Işığı İhlali Kazası

Silivri'de trafik ışıklarını ihlal ettiği iddia edilen otomobil sürücüsü, motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Silivri Yenimahalle'de yaşandı. İddiaya göre kavşakta trafik ışıklarını ihlal eden sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Kaza sonucu savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL