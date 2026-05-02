Silivri'de yola cıvata döken sürücü gözaltına alındı

İstanbul Silivri'de D100 Karayolu'nda yola dökülen cıvatalar nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluşmasına ilişkin yürütülen çalışmalarda kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Silivri ilçesi D100 Karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir kamyonetin kasasından yola dökülen cıvatalar nedeniyle güzergahı kullanan araçların lastiklerinde hasar oluşmuştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, herhangi bir kazanın yaşanmaması için yolu geçici süreliğine trafiğe kapatarak güvenlik önlemi almış, belediye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması gerçekleştirilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili başlatılan incelemede, cıvataların Y.K. (33) idaresindeki kamyonetten yola döküldüğü tespit edildi. Silivri Ortaköy Mahallesi'nde cıvata parlatma işi yaptığı belirlenen sürücü, kullandığı kamyonetle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde kamyonetin muayenesinin bulunmadığı belirlenirken, araç trafikten men edildi ve sürücüye idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan Y.K. hakkında "Mala zarar verme" ve "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL