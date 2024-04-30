Silivri'de zincirleme kaza: Sürücüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada - Son Dakika
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Silivri'de zincirleme kaza: Sürücüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada

İstanbul Silivri D100 karayolu üzerinde hatalı sollama sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Takla atan kamyonetten sürücü fırlarken, 6 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Silivri D100 karayolu Parkköy mevkiisinde meydana geldi. Bir otomobil hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı. Otomobil seyir halinde olan 4 araca daha çarparak durdu. Takla atan kamyonetin sürücüsü araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralılar hastaneye kaldırıldı. Toplam 6 aracın karıştığı kaza anı ve sürücünün fırlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

30.04.2024 23:19
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Silivri'de zincirleme kaza: Sürücüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada

Takla atan kamyonetten sürücünün fırlama anı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Silivri D100 karayolu üzerinde hatalı sollama sebebiyle meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Takla atan kamyonetten sürücü fırlarken, 6 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silivri D100 karayolu Parkköy mevkiisinde meydana geldi. Bir otomobil hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete çarptı. Otomobil seyir halinde olan 4 araca daha çarparak durdu. Takla atan kamyonetin sürücüsü araçtan fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralılar hastaneye kaldırıldı. Toplam 6 aracın karıştığı kaza anı ve sürücünün fırlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silivri'de zincirleme kaza: Sürücüsü takla atan kamyonetten fırladı, o anlar kamerada - Son Dakika

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