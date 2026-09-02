Silivri'deki gemi çarpışmasında 'iskeleye kır' telsiz uyarısı ortaya çıktı - Son Dakika
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Silivri'deki gemi çarpışmasında 'iskeleye kır' telsiz uyarısı ortaya çıktı

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Silivri açıklarında gece çarpışan Tuğberk İmamoğlu ve Alsu gemilerinin kaptanları arasındaki telsiz konuşmaları yayınlandı. Kayıtlarda, Tuğberk İmamoğlu'nun kaptanı Alsu'ya 'iskeleye kır' diyerek yön değiştirme uyarısı yaptığı duyuldu.

Silivri açıklarında gece saatlerinde çarpışan 'Tuğberk İmamoğlu' ve 'Alsu' isimli gemilerinin kaptanları arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Kayıtlarda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu'ya, "İskeleye kır" uyarısında bulunduğu duyuldu.

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli ticari gemilerin çarpışmasına ilişkin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlar, iki geminin kaptanının kazadan önce birbirini fark ederek rota değişikliği için iletişim kurduğunu gösterdi.

Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının, Alsu'ya yön değiştirmesi için, "Alsu, iskeleye kır. Alsu, iskeleye kır demiştim" ifadeleriyle uyarıda bulunduğu duyuldu.

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'deki gemi çarpışmasında 'iskeleye kır' telsiz uyarısı ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'deki gemi çarpışmasında 'iskeleye kır' telsiz uyarısı ortaya çıktı - Son Dakika
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