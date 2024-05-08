Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yanan Araç İtfaiye Tarafından Söndürüldü

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Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeyken yanmaya başlayan hafif ticari araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda öğlen saatlerinde meydana geldi. Gişeler mevkiinde seyir halindeki bir ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü kendisini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak diğer araçlara sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL