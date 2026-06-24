Şırnak'ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak'ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü

Şırnak\'ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü
24.06.2026 15:48  Güncelleme: 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangınında 300 dönümlük alan küle döndü. Can kaybı yaşanmazken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde çıkan anız yangınında 300 dönümlük alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, dün gece yarısı Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi ile tır parkı sahası çevresindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayılarak, geceyi adeta gündüze çevirdi. Bölgeden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Silopi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının çevrede bulunan tarım arazilerine ve diğer alanlara sıçramaması için zamanla yarışan ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere karşı yoğun mücadele verdi. Yaklaşık 300 dönümlük alanda etkili olan anız yangını, ekiplerin özverili çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 300 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte anız yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, küçük bir ihmalin büyük zararlara yol açabileceği uyarısında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Silopi, Şırnak, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
“Geleceğin Kadın Liderleri“ Ankara’da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar "Geleceğin Kadın Liderleri" Ankara'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar

16:00
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 16:30:07. #7.12#
SON DAKİKA: Şırnak'ta çıkan yangında 300 dönümlük alan küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.