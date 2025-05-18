Silopi\'de Kayıp Tır Şoförü Bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 gündür kayıp olan 27 yaşındaki tır şoförünün cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy köyünde ikamet eden evli ve iki çocuk babası Agit Özdemir (27), 15 Mayıs'ta göğüs ağrısı şikayetiyle ailesiyle birlikte Silopi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki muayenesinin ardından evine dönerken Yenişehir Mahallesi'nde 'Markete sigara almaya gidiyorum' diyerek araçtan inen gençten bir daha haber alınamadı. Yakınlarının yaptığı tüm aramalara rağmen bulunamayan Özdemir için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Yapılan aramalar sonucunda Özdemir, Silopi'ye bağlı Esenli köyü kırsalında bir ağaca asılı halde bulundu. Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi, otopsi için Silopi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞIRNAK