Silopi'de Madde Bağımlısına Meydan Dayağı

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Silopi'de madde bağımlısı şahsa yakınlardan meydan dayağı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde madde bağımlısı şahıs, cadde ortasında darp edildi.

Silopi ilçesi Dörtyol servis durağı önünde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen A.S.(45), yakınları olduğu öğrenilen kişiler tarafından darp edildi. Dayak sonrası baygınlık geçiren A.S., ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp olayına karışan şahıslar ise olay yerinden kaçtı. A.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.