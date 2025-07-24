Silopi\'de örtü yangını kontrol altına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Vatan Mahallesi Mezar Tepe mevkisinde tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevreye yayılan alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmaları sayesinde yangın daha fazla alana yayılmadan söndürüldü. Olayda bazı tarım alanları zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK