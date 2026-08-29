Diyarbakır’da yaklaşık 400 dönüm alanı küle çeviren yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır’da yaklaşık 400 dönüm alanı küle çeviren yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır’da yaklaşık 400 dönüm alanı küle çeviren yangın kontrol altına alındı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Çiğdemli Mahallesi ile Öncü Vatan Tepesi arasında çıkan örtü yangını, yaklaşık 400 dönümlük alanı küle çevirdi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 400 dönüm alanı küle çeviren örtü yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Çiğdemli Mahallesi ile Öncü Vatan Tepesi arasında kalan bölgede, saat 10.00 sularında yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın ihbarının alınmasıyla birlikte Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yaklaşık 400 dönümlük alanda etkili oldu. Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hazro ve Hani ilçesinin Yangın Ekipleri İşletme Şefi Ömer Faruk Cengizer, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş alanlara yayıldığını belirterek, "Nem düşüklüğü, rüzgarın şiddetli olmasından dolayı maalesef geniş alanlara yayıldı. Yaklaşık 350-400 dönüme yakın bir alan yandı. Şu an yangın kontrol altında. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü olarak 3 arazöz, 3 ilk müdahale ile ve yaklaşık 22 personelle yangına müdahale ettik. Aynı zamanda Silvan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de sağ olsunlar bize yardımda bulundular" dedi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Silvan, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır’da yaklaşık 400 dönüm alanı küle çeviren yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır’da yaklaşık 400 dönüm alanı küle çeviren yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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