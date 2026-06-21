Silvan'da Biçerdöver Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Silvan'da Biçerdöver Yangına Neden Oldu

Silvan\'da Biçerdöver Yangına Neden Oldu
21.06.2026 10:40
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcım 150 dönümlük alanı kül etti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım ekili ve anız bulunan tarlanın alev almasına neden oldu. Yangında yaklaşık 150 dönümlük alan kül oldu.

Olay, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi'nde yaşandı. Hasat gerçekleştiren biçerdöverden çıkan kıvılcım, ekili ve biçilmiş alanda yangının çıkmasına neden oldu. rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede onlarca dönümlük alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından 150 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Silvan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silvan'da Biçerdöver Yangına Neden Oldu - Son Dakika

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