Silvan'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silvan'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Silvan\'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti. İlçenin Gazi Caddesi'nde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak ağır yaralı olan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.02.2024 15:14
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si yoldan geçen olmak üzere yaralanan 3 kişiden biri hayatını kaybetti.

İlçenin Gazi Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, taraflardan Mehmet Faruk Barut (51) ile o sırada yoldan geçen A.U.B. (37) ve M.M.B. (70) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Barut, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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