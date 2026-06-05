Silvan'da Kamyonet Tekerleği Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silvan'da Kamyonet Tekerleği Patladı

Silvan\'da Kamyonet Tekerleği Patladı
05.06.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meyve sebze yüklü kamyonetin tekeri patlayarak yola döküldü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meyve ve sebze yüklü kamyonetin seyir halindeyken tekeri patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken sebzelerin döküldüğü yol bir süre ulaşıma kapandı.

Olay, Silvan ilçesi Eskiocak köyü yakınlarında meydana geldi. Batman'dan Silvan ilçesine meyve-sebze taşıyan kamyonetin sağ arka tekeri seyir halindeyken patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet savrulunca kasada bulunan meyve ve sebzeler yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yola dağılan meyve ve sebzeler nedeniyle trafik bir süre durdu. Araç trafiği, caddenin temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Silvan, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silvan'da Kamyonet Tekerleği Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
Reha Muhtar’ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 15:13:10. #7.13#
SON DAKİKA: Silvan'da Kamyonet Tekerleği Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.