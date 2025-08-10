Silvan\'da Orman Yangını Söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

İlçenin kırsal Kazandağı Mahallesi'nin Kalemlik mezrasında ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece yarısı kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. - DİYARBAKIR