Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde takla atan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak tarlaya yuvarlandı. Kazada, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Silvan'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı - Son Dakika
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