Silvan\'da Taksi Takla Attı: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza Silvan ilçesi Akyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi takla atıp yoldan çıktı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
