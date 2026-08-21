Simav'da 3,3 Büyüklüğünde Deprem
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can ve mal kaybı yok.
Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.04'te meydana gelen depremin yerin 11,93 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Simav'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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