Simav'da çiftçi baraja düşerek hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde arazisini sularken dengesini kaybederek baraja düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde yaşayan Erdal Özkaya (51), arazisini sulamak için Örenli Barajı'na boru uzatmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek baraja düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Baraja giren ekiplerin çalışmaları sonucu Özkaya'nın cansız bedenine kısa sürede ulaşıldı. Sudan çıkarılan Erdal Özkaya'nın cenazesi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA