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Simav'da dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Simav'da dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Kütahya'nın Simav ilçesinde polis tarafından dur ihtarına uymayan araç, kapan kullanılarak durduruldu. Araçtan atılan gözlük kılıfının içinden ise uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Simav\'da dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı
19.12.2023 - 11:30,  Güncelleme: 11:37
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kapan marifetiyle durdurulan içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçtan atılan gözlük kılıfının içinden uyuşturucu madde çıktı.

Kütahya Narkotik Şube Müdürlüğü, Kütahya İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde Bursa istikametinden Simav istikametine doğru gelen şüpheli araç ilçe girişinde bulunan Yeşilova Kavşağı içerisinde durdurulmak istendi. Ancak araç dur ihtarına uymayarak yoluna devam etmesi sonrası kapan marifetiyle durduruldu. Araç içerisinde bulunan Y.S.G.(39), S.D. (35) ve M.Z. (44) isimli şahısların kovalamaca esnasından araçtan güneş gözlüğü kılıfı attıkları görüldü. Bahse konu güneş gözlüğünün kılıfı içerisine bakıldığında, 11 gram eroin, 1,2 gram afyon sakızı,12 gram metamfetamin,1 adet içime hazır esrar, toplam 4 adet uyuşturucu hap ve 8 adet satış için kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Simav'da dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Simav'da dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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