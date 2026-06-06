Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren bir orman mahsulleri işletmesinde meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki işçi S.K. hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay, gece saat 22.00 sıralarında fabrikada meydana geldi. Çalıştığı sırada helezon sistemine kapılan S.K., olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Simav Cumhuriyet Savcılığı'nın çalışmalarının ardından S.K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Simav'da İş Kazası: 44 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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