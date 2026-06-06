Simav'da İş Kazası: 44 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Simav'da İş Kazası: 44 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

06.06.2026 10:10
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Kütahya'nın Simav ilçesindeki orman mahsulleri işletmesinde işçi S.K. helezon sistemine kapılarak öldü.

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren bir orman mahsulleri işletmesinde meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki işçi S.K. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece saat 22.00 sıralarında fabrikada meydana geldi. Çalıştığı sırada helezon sistemine kapılan S.K., olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Simav Cumhuriyet Savcılığı'nın çalışmalarının ardından S.K.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Kütahya, Simav, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da İş Kazası: 44 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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