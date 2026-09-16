Simav'da uyuşturucu operasyonunda 90 bin 340 TL nakit ele geçirildi - Son Dakika
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Simav'da uyuşturucu operasyonunda 90 bin 340 TL nakit ele geçirildi

Simav\'da uyuşturucu operasyonunda 90 bin 340 TL nakit ele geçirildi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 96 adet ecstasy hap, 3 bin 648 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ve 90 bin 340 TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.İ. hakkında adli tahkikat sürüyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 96 adet ecstasy hap, 3 bin 648 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin 340 TL nakit para bulundu.

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen İ.İ. (33) isimli şüphelinin ikameti ve kullandığı araçta arama gerçekleştirildi. Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda yapılan aramalarda; 96 adet ecstasy hap, 3 bin 648 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt, 2 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hapı (Lyrica), 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin 340 TL nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, şüpheli İ.İ. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

"Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz"

Simav Kaymakamlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu tacirlerine karşı gece gündüz demeden görev yapan Jandarma teşkilatımızın kıymetli personelini özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı canı gönülden tebrik ediyoruz. İlçemizin huzuru ve gençlerimizin geleceği için uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Simav, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Simav'da uyuşturucu operasyonunda 90 bin 340 TL nakit ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Simav'da uyuşturucu operasyonunda 90 bin 340 TL nakit ele geçirildi - Son Dakika
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